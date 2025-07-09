Россия ночью ударила по Украине рекордным количеством дронов и ракет: силы ПВО обезвредили 718 целей из 741

В ночь на 9 июля Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами различных типов. Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны.

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Силы ПВО обезвредили 718 из них. Подробности ночного боя сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Над Черкасской областью ночью, по данным главы Черкасской ОГА Игоря Табурца, в течение шестичасовой воздушной тревоги силы ПВО обезвредили 29 российских дронов.

"Прошло без пострадавших. Обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет. Обследование территории продолжается", – написал чиновник в 07:31.

А на Днепропетровщине сбито 17 БпЛА, отметил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сбивали российские дроны и над Ривненской областью, где тревога продолжалась почти всю ночь.

"Благодаря успешным действиям сил ПВО имеем обезвреженные воздушные цели врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Спасибо военным за профессиональную работу. На месте работают представители Сил обороны и других служб", – информировал утром 9 июля начальник Ривненской ОВА Александр Коваль.

Напомним, 7 июля оккупанты нанесли две серии ударов по Харькову. В результате обстрелов в облцентре погибла женщина, среди десятков пострадавших – дети.

В тот же день россияне атаковали Запорожье дронами: в городе были повреждены дома и университет, медики оказывали помощь пострадавшим.

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