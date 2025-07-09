Россия устроила самую массированную атаку с применением дронов и ракет на Луцк: произошли возгорания

В ночь на 9 июля Россия устроила наиболее массовую за время полномасштабной войны атаку на Луцк с применением дронов и ракет различных типов. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксированы разрушения и возгорания также в одном из гаражных кооперативов.

Видео дня

Остальные последствия еще устанавливаются, информация о погибших в результате атаки не поступала. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

В 06:16 он рассказал, что атака на Луцк в ночь на среду, 9 июля, стала самой массированной за все время полномасштабной агрессии РФ. На облцентр летели как вражеские дроны, так и ракеты.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет", – отметил Полищук.

Он также поблагодарил украинских воинов, которые в течение ночи вели бой в небе и уничтожали вражеские цели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 9 июля РФ массированно атаковала Украину ударными БПЛА, запустила "Кинжалы" и крылатые ракеты. В мирных украинских городах прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, основная масса вражеских средств воздушного нападения была направлена на Луцк и Житомир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!