РФ массированно атакует Украину ударными БПЛА, запустила 'Кинжалы' и крылатые ракеты: раздаются взрывы

С вечера вторника, 8 июля, страна-агрессор Россия начала атаку на Украину с применением ударных БПЛА и ракет. В течение ночи угроза дронов распространилась почти на все регионы, раздавались взрывы.

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По регионам по вражеским целям работали силы ПВО. О движении беспилотников РФ информировали Воздушные силы ВСУ.

В течение ночи сообщалось о взрывах в Киеве и области, Полтаве, Харькове, Луцке, Запорожье, в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Ривненской областях. Есть первые данные о пострадавших, в частности на Киевщине.

Также Россия поднимала в небо истребители МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Скоростные цели, запущенные этими бортами, фиксировали на Житомирщине.

В 2:50 два МиГ-31К снова взлетели с "Саваслейки". "Покраснела" вся Украина, взрывы прогремели в Луцке. После 3:30 враг запустил в сторону города еще несколько "Кинжалов".

Также в ВС ВСУ информировали о ракетах на Полтавщине. По данным мониторов, это крылатые ракеты – впоследствии они взяли курс на Черкасскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 8 июля отбили атаку России, которая применила для ударов по нашим городам более полусотни дронов различных типов и несколько зенитных ракет. Защитники неба в общей сложности обезвредили 34 беспилотника.

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