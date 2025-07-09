На Житомирщине в результате вражеской атаки поврежден столярный цех, произошли пожары. Фото

Ночью 9 июля российская террористическая армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась, в частности, Житомирская область, где зафиксированы разрушения.

Видео дня

Повреждения вследствие российских ударов зафиксированы в производственных помещениях столярного цеха и хозяйственных зданиях. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По информации ОВА, кроме предприятий от вражеских ракет и дронов пострадали жилые дома. Повреждения окон на утром зафиксированы в двух многоэтажках.

Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй пожар локализован, продолжается его ликвидация.

По предварительным данным, в результате обстрелов на территории Житомирщины никто не пострадал. К ликвидации последствий российских ударов в общей сложности были привлечены 22 спасателя и 5 единиц техники.

Напомним, 9 июля страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов в результате падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами различных типов. Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!