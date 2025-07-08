Россия атаковала Украину полусотней дронов и несколькими зенитными ракетами: обезврежено 34 БПЛА, есть попадания

Силы обороны Украины в ночь на 8 июля отбили атаку России, которая применила для ударов по нашим городам более полусотни дронов различных типов и несколько зенитных ракет. Защитники неба в целом обезвредили 34 беспилотника.

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Российская атака, которая продолжалась с 00:30 вторника, привела к попаданиям в пяти локациях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По уточненным данным, агрессор атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области РФ и 54 БПЛА (ударными типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов) с направлений: Курск, Орел в РФ, Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:00 подразделения противовоздушной обороны обезвредили 34 вражеских дрона на севере и юге страны.

В частности, 26 из них были сбиты огневыми средствами поражения, а восемь – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля Силы обороны обезвредили над Украиной 75 российских дронов – ударных и имитационных. Страна-агрессор применила значительно больше средств нападения, были зафиксированы попадания в 10 локациях, а в семи – падения обломков.

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