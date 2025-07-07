Над Украиной за ночь обезвредили 75 дронов РФ, из-за атаки агрессора есть попадания в 10 локациях

Силы обороны в ночь на 7 июля обезвредили над Украиной 75 российских дронов – ударных и имитационных. Страна-агрессор применила значительно больше средств нападения, зафиксированы попадания в 10 локациях, а на семи – падение обломков.

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Вражеская атака продолжалась с 21:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, россияне осуществили пуски четырех управляемых ракет С-300/400 из Курской области РФ, а также 101 беспилотника (ударные типа Shahed и имитаторы) с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 09:30 понедельника украинской противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed и других на севере, востоке и юге страны.

Из них 58 дронов – сбиты огневыми средствами поражения, 17 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве зафиксированы последствия в трех районах: Деснянском, Соломенском и Голосеевском. В частности, повреждены гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

В Одессе в результате атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура, в частности СТО и легковые автомобили, вспыхнуло помещение для охраны возле новостройки – погиб охранник.

Утром российские дроны попали в двух районах Харькова – Шевченковском и Слободском. Произошло попадание в многоэтажку и возле магазина. Значительные повреждения получили квартиры, школа, детский сад, магазин. Пострадало по меньшей мере 27 мирных жителей, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля Силы обороны отбили воздушную атаку РФ на мирные города Украины, обезвредив 117 из 157 дронов различного типа. Страна-агрессор также применила четыре ракеты С-300, из-за вражеского нападения фиксировались попадания целей в 19 локациях, падение сбитых (обломки) – на двух локациях.

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