Повреждены гаражи и админздание: в результате атаки РФ на Одессу произошел пожар, погиб человек. Фото и видео

Российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 7 июля, атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов вспыхнули пожары и погиб один человек.

Видео дня

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. По его словам, в городе активно работали силы ПВО, однако есть и разрушения.

Так, россияне снова повредили своими ударами гражданскую инфраструктуру, в частности СТО и легковые автомобили. Кроме того, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. Погиб охранник.

"Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", – сказано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в Одессе после ночных вражеских обстрелов повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 7 июля Россия нанесла дроновые удары по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар и пострадали 27 человек, среди которых – трое детей.

– Кроме того, страна-агрессор Россия атакой дронов в ночь на 7 июля нанесла очередные повреждения столице Украины. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве задело гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

– 6 июля российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, два человека погибли, еще два – получили травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!