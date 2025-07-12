Оккупанты атаковали Луцк: уничтожен частный дом, горело авто. Фото

Во время ночной ракетно-дроновой атаки войска РФ нанесли удары по Луцку. Били по жилой застройке.

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В городе практически полностью уничтожен частный жилой дом, в домах людей рядом повылетали окна, также горел автомобиль. О последствиях российской атаки рассказал городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Имеем фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация об ущербе уточняется", – написал чиновник.

Полищук добавил, что в результате атаки, к счастью, никто не погиб. Он рассказал, что находится на месте попадания, городские власти делают все возможное, чтобы помочь людям.

Пожар в частном доме, по которому ударили россияне, спасателям удалось ликвидировать в 06:08. На тот момент, по данным ГСЧС, информации о пострадавших в результате атаки не было.

Напомним, ночью россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под основным ударом были Львов, Луцк и Харьков.

Так, во Львове в результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и десятки авто.

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