Россия ударом по Черновцам убила четырех человек, есть раненые: в ОВА раскрыли данные о последствиях атаки

Российские войска 12 июля атаковали Украину дронами и ракетами, в частности под вражескими ударами оказался город Черновцы. На регион захватчики направили 4 "Шахеда" и одну ракету.

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Известно о по меньшей мере четырех погибших, ранения получили более 10 человек, часть из них в тяжелом состоянии. О последствиях атаки рассказал председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

На рассвете, по его словам, Буковину россияне атаковали четырьмя "Шахедами" и одной ракетой, убив в Черновцах двух человек.

"К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким... Еще 4 человека — тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии", – рассказал Запаранюк в 8 часов утра.

Еще десять горожан, добавил чиновник, получили легкие повреждения, медики оказали им помощь на месте.

Уже через полчаса количество погибших возросло вдвое.

"К сожалению, двое тяжелораненых только что умерли в больнице — женщина примерно 45 лет и мужчина примерно 65 лет. По состоянию на эту минуту в Черновцах 4 погибших. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Запаранюк в 08:28.

В результате атаки в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

Также была атакована Сторожинецкая громада.

"В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы. Не приближайтесь к соответствующим локациям! Это может быть опасно. Еще раз прошу всех буковинцев — в случае объявления воздушной тревоги — немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" – обратился к жителям региона Запаранюк.

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