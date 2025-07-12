'Надежный, ответственный, общительный': появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Черновцам. Фото

Вследствие российского удара по Черновцам утром в субботу, 12 июля, погиб 43-летний Святослав Лазаренко. Он был чиновником городского совета Снятина Ивано-Франковской области.

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О гибели мужчины информировала пресс-служба Снятинского горсовета. Святослав Лазаренко занимал должность начальника отдела правовой, кадровой и мобилизационной работы.

"Скорбная новость, страшная и ужасная: сегодня вследствие ночной атаки вражеских дронов на город Черновцы погиб наш коллега Лазаренко Святослав Васильевич", – говорится в сообщении мэрии.

Святослав Лазаренко родился в 1982 году. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2021 года работал юристом в городском совете.

"Святослав – надежный, ответственный, общительный, веселый – таким будем помнить его всегда. В это трудное время приносим искренние соболезнования семье и родным, разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби", – говорится в сообщении.

Что известно о российском ударе по Черновцам 12 июля

Как писал OBOZ.UA, на рассвете армия РФ атаковала Черновцы четырьмя дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Местные власти сообщали о двух погибших вследствие вражеского удара – жертвами агрессора стали 43-летний мужчина и 26-летняя девушка.

Кроме Святослава Лазаренко, в Черновцах погибла Диана Кравченко. Девушка была заведующей "Аптеки оптовых ц..".

Еще 14 человек получили ранения, часть в тяжелом состоянии. В городе повреждены жилые дома, магазины, админздания и автомобили, на местах прилетов вспыхнули пожары.

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