'Была настоящим профессионалом': Россия ударом по Черновцам убила 26-летнюю заведующую аптекой. Фото

Вследствие удара России по Черновцам на рассвете 12 июля погибла заведующая аптеки Диана Кравченко. Ей навсегда осталось 26 лет.

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О потере сообщила Валентина Йовенко, руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети "Аптека 911". Диана была заведующей аптеки "Аптека оптових ц..".

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ночью, 12 июля, вследствие вражеской атаки РФ трагически погибла наша коллега – Кравченко Диана Руслановна, заведующая аптеки "Аптека оптовых ц..", Черновцы 3", – говорится в сообщении.

Диана Кравченко родилась 27 июля 1999 года.

По словам Валентины Йовенко, она была искренним, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом, всегда готовым помочь.

"Мы искренне сочувствуем семье, близким и всем, кто знал Диану, и разделяем их боль и скорбь. Пусть светлая память о ней всегда живет в наших сердцах", – написала Валентина Йовенко.

Поддержать семью Дианы можно по следующим реквизитам: банка / номер карты банки 4441 1111 2606 2946.

Что известно об атаке РФ по Черновцам

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночного удара РФ по Украине враг атаковал Черновцы четырьмя "Шахедами" и одной ракетой. В ОВА информировали, что вследствие обстрела по меньшей мере два человека погибли – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Ранения получили более десяти человек, часть в тяжелом состоянии. В городе повреждены несколько жилых домов, магазины, админздания и авто. В трех местах попаданий вспыхнули пожары.

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