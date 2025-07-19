РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

В ночь на субботу, 19 июля, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг бил по гражданской инфраструктуре, вспыхнула жилая многоэтажка. Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере трех пострадавших.

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Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Терехов. Последний отметил, что людей в многоэтажке спасали из огненной ловушки.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки", – отметили в ОВА.

Одессу атаковали более 20 БПЛА, которые заходили на город с разных сторон.

Труханов сообщил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временный приют.

"Экстренные службы, районная администрация и волонтеры Красного Креста продолжают работать. Развернут оперативный штаб", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 11 июля атаковала ударными дронами Одессу, в городе прогремели взрывы. Вследствие атаки врага пострадали по меньшей мере девять человек. Повреждения тогда получили гражданская инфраструктура, жилые дома и админздания, конюшня.

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