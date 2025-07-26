Россия ударила по Харькову и Днепропетровщине: повреждены дома, есть пострадавшие

Войска Российской Федерации в ночь на 26 июля снова открывали огонь по Украине. По Харькову враг запустил КАБы, а потом и баллистику., по меньшей мере два человека пострадали. По Каменскому Днепропетровской области оккупанты устроили ракетную атаку, а потом – и по самому Днепру.

Обстрел Харькова

Городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram о взрывах в Киевском районе около 00:10 субботы.

Зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Взрывная волна выбила стекла в окрестных жилых домах.

По состоянию на 00:45, согласно информации мэра, было известно о поврежденных домах, складах, частных авто и двух потерпевших.

Как уточнил начальник Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов, захватчики применили четыре авиационные бомбы.

Примерно в 01:30 в городе снова раздались взрывы (на этот раз россияне запустили баллистические ракеты). Синегубов заявил, что целью снова был Киевский район.

Обстрел Каменского

На этот город в Днепропетровской области агрессор направил ракеты. По состоянию на 00:40 глава ОГА (ОГА) Сергей Лысак информировал в Telegram-канале о пожаре.

Городской голова Андрей Белоусов около 01:00 уже был на месте пожара.

Спустя полчаса в Каменском снова было слышно взрывы.

Обстрел Днепра

Около 01:30, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, в городе началась серия взрывов. Мониторинговые каналы сообщали о скоростных целях – скорее всего, баллистических ракетах, – в том числе из оккупированного Крыма.

Сергей Лысак подтвердил взрывы и призвал не покидать укрытия до отбоя.

Дополняется...

Как писал OBOZ.UA:

– 25 июля российские оккупанты ударили КАБом по медицинскому учреждению в Харькове в Индустриальном районе. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших.

– В целом в ночь на 25 июля РФ атаковала нашу страну 63 средствами воздушного нападения (двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 61 беспилотником).

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