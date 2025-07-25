Россия ударила двумя баллистическими ракетами и запустила "Шахеды": над Украиной сбили 54 дрона, есть попадания

Силы обороны Украины в ночь на 25 июля обезвредили 54 ударных беспилотника, которыми россияне атаковали ряд областей. В то же время враг применил баллистику, в результате очередного нападения зафиксированы попадания БПЛА.

Атака продолжалась с 18:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

По данным военных, РФ атаковала 63 средствами воздушного нападения. В частности, запустила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, а также 61 беспилотник (ударные типа Shahed и дроны-имитаторы) с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Предварительно, по состоянию на 09:00 пятницы украинской противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских дрона типа Shahed (беспилотники других типов) на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание семи БПЛА в четырех локациях, падение сбитых (обломки) – на двух локациях", – подтвердили в ВС.

Что известно о последствиях атаки РФ

На Полтавщине в результате падения обломков БПЛА в Кременчугском районе возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

На Днепропетровщине защитники неба сбили семь российских беспилотников, однако есть попадания. Так, в Синельниковском районе (Маломихайловская и Васильковская громады) горело фермерское хозяйство и здание, которое не эксплуатировалось, повреждены многоквартирный дом, три гаража, линия электропередач. Пострадал мужчина. Кроме этого, в Павлограде в результате атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия.

Что предшествовало

В ночь на 24 июля Россия запустила по Украине четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 103 беспилотника различных типов. Из них защитники неба сбили сбили одну ракету и 90 дронов типа Shahed – на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным Воздушных сил, произошли попадания 13 БПЛА и трех ракет в 11 местах, еще на шести локациях – падения сбитых целей (обломки). Агрессор атаковал Одесщину, Николаевщину, Сумсщину, Харьковщину, Донетчину, Черкасщину и Запорожье.

В частности, враг запустил две крылатые ракеты со шрапнелью по Черкассам. В городе повреждены десятки домов, админздание, авто и кладбище. Пострадали 12 человек, в том числе девятилетний ребенок.

В то же время Одессу россияне массированно атаковали ударными БПЛА: вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, в девятиэтажке разрушен ряд квартир, а также повреждены исторические памятники города. Из-за действий агрессора пострадали четыре человека, один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как некоторые Telegram-каналы помогают врагу во время атак. Хотя работают эти каналы для украинцев и могут даже не догадываться, что делают вред, они позволяют россиянам отслеживать "слепые" зоны украинских радаров.

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