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Россия ударила двумя баллистическими ракетами и запустила "Шахеды": над Украиной сбили 54 дрона, есть попадания

Марина Лисничук
War
2 минуты
2,0 т.
Защитник неба

Силы обороны Украины в ночь на 25 июля обезвредили 54 ударных беспилотника, которыми россияне атаковали ряд областей. В то же время враг применил баллистику, в результате очередного нападения зафиксированы попадания БПЛА.

Атака продолжалась с 18:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

По данным военных, РФ атаковала 63 средствами воздушного нападения. В частности, запустила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, а также 61 беспилотник (ударные типа Shahed и дроны-имитаторы) с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Предварительно, по состоянию на 09:00 пятницы украинской противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских дрона типа Shahed (беспилотники других типов) на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание семи БПЛА в четырех локациях, падение сбитых (обломки) – на двух локациях", – подтвердили в ВС.

ПВО Украины

Что известно о последствиях атаки РФ

На Полтавщине в результате падения обломков БПЛА в Кременчугском районе возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

Атака РФ Кременчуг

На Днепропетровщине защитники неба сбили семь российских беспилотников, однако есть попадания. Так, в Синельниковском районе (Маломихайловская и Васильковская громады) горело фермерское хозяйство и здание, которое не эксплуатировалось, повреждены многоквартирный дом, три гаража, линия электропередач. Пострадал мужчина. Кроме этого, в Павлограде в результате атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия.

Что предшествовало

В ночь на 24 июля Россия запустила по Украине четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 103 беспилотника различных типов. Из них защитники неба сбили сбили одну ракету и 90 дронов типа Shahed – на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным Воздушных сил, произошли попадания 13 БПЛА и трех ракет в 11 местах, еще на шести локациях – падения сбитых целей (обломки). Агрессор атаковал Одесщину, Николаевщину, Сумсщину, Харьковщину, Донетчину, Черкасщину и Запорожье.

В частности, враг запустил две крылатые ракеты со шрапнелью по Черкассам. В городе повреждены десятки домов, админздание, авто и кладбище. Пострадали 12 человек, в том числе девятилетний ребенок.

В то же время Одессу россияне массированно атаковали ударными БПЛА: вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, в девятиэтажке разрушен ряд квартир, а также повреждены исторические памятники города. Из-за действий агрессора пострадали четыре человека, один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как некоторые Telegram-каналы помогают врагу во время атак. Хотя работают эти каналы для украинцев и могут даже не догадываться, что делают вред, они позволяют россиянам отслеживать "слепые" зоны украинских радаров.

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