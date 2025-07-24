Защитники неба сбили ракету "Искандер-К" и 90 дронов РФ, ряд целей попали в 11 локациях

Силы обороны в ночь на 24 июля отбили дроновую атаку РФ на мирные города Украины, сбив крылатую ракету и 90 ударных беспилотников. Еще часть вражеских БПЛА, которые были "приманками", локационно потеряны.

В то же время зафиксированы попадания ракет и дронов в ряде локаций. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Чем атаковала Россия

Вражеская атака началась с 22:40 минувших суток. Агрессор запустил четыре крылатые ракеты "Искандер-К" и 103 беспилотника (ударные типа Shahed и различные дроны-имитаторы) с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Эти 107 средств воздушного нападения атаковали Одесщину, Николаевщину, Сумщину, Харьковщину, Донетчину, Черкасщину и Запорожье.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30 четверга противовоздушной обороной Украины сбито/подавлено одну ракету "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным ВС, зафиксировано попадание 13 БПЛА и трех ракет в 11 местах, а падение сбитых (обломки) – на шести локациях.

Последствия вражеской атаки

Ударными дронами Россия массированно атаковала Одессу: вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, в девятиэтажке разрушен ряд квартир, а также повреждены исторические памятники города и пострадали четыре человека. Также в Одесской области поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав.

По Черкассам агрессор нанес ракетный удар несколькими "Искандер-К", обломки которых наделали беды в ряде районов. В областном центре вспыхнули пожары, повреждены многие дома, админздание, авто и кладбище. Из-за действий РФ пострадали семь человек, в том числе девятилетний ребенок.

Также ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район девятью "Шахедами". По данным ОВА, удары нанесены по дачным кооперативам – повреждены хозяйственные постройки, произошло возгорание домов и прилегающей территории. Еще один удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используется: здание загорелось. Все пожары чрезвычайники ликвидировали.

В Николаеве в результате российского обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий – спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 450 кв. м.

Этой ночью на Днепропетровщине защитники неба сбили два вражеских БПЛА.

По данным Центра противодействия дезинформации, сразу после ударов кремлевская пропаганда начала массово распространять ложь о якобы "украинской ракете ПВО", пытаясь переложить ответственность за свои удары на саму Украину.

Утром оккупанты ударили двумя авиабомбами по Харькову, который ночью тоже атаковали дронами. Под поражение попал Шевченковский район города, пострадало много людей.

Что предшествовало

В ночь на 23 июля Россия запустила по Украине 71 беспилотник (ударных и имитационных типов) из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда (ВОТ Крым). Направлениями атаки были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.

Украинская противовоздушная оборона сбила/подавила 27 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БПЛА были локально потеряны/подавлены РЭБ.

В то же время были зафиксированы попадания в 14 локациях, еще в пяти местах попадали обломки сбитых дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что передача Украине комплексов Patriot для усиления украинской ПВО "не является панацеей" от воздушных атак РФ. По его словам, эти системы могут достаточно много, но их использование не всегда уместно и экономически обосновано.

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