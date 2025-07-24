Россия ударила КАБами по многоэтажке и предприятию в Харькове: количество пострадавших возросло до 18 человек. Фото и видео

В четверг, 24 июля, Харьков подвергся очередной атаке со стороны российской армии. Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами (КАБами) по жилому сектору и объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, взрывы прогремели в центральной части города, в Шевченковском районе. Сначала он отметил, что один из КАБов попал в многоэтажный жилой дом, где, по предварительным данным, под завалами остаются люди. Однако впоследствии Терехов уточнил, что попадание произошло рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто.

Другое попадание зафиксировано по гражданскому предприятию, в результате чего возник пожар. Информация о погибших или раненых не поступала, однако спасательные службы работают на месте.

По обновленной информации Терехова, по состоянию на 11:35 четверга известно о трех пострадавших . Впоследствии мэр отметил, что предварительно в Харькове 22 человека получили ранения.

"Очень много повреждений: разрушена трансформаторная подстанция, разрушено предприятие легкой промышленности – швейное предприятие. Очень много разбито окон, разбиты крыши", – сказал мэр в комментарии журналистам.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 24 июля Россия обстреляла центральную часть Харькова.

"Оккупанты нанесли удары 2 КАБами по Шевченковскому району города. Одно из попаданий – рядом с жилым домом", – отметил он.

Чиновник отметил, что все профильные службы уже работают на местах обстрелов. Там также дежурят бригады медиков и ГСЧС. Известно, что количество пострадавших от обстрела Харькова возросло до 16 человек, среди которых – 27-летняя женщина и 10-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс.

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