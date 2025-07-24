Россия атаковала ракетами Черкассы: вспыхнули пожары, шесть человек пострадали

Государство-террорист Россия утром 24 июля атаковало Черкассы ракетами. В областном центре вспыхнули пожары, пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, угроз для населения нет.

Что известно об атаке

Около половины третьего ночи в четверг на Черкасщине объявили воздушную тревогу на фоне дроновой атаки РФ. После 04:00 жителей области известили о повышенной ракетной опасности. А уже перед шестью утра стало известно, что агрессор совершил ракетную атаку на облцентр.

"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают, по предварительным данным, шестеро травмированных. Больше информации позже", – подтвердил глава ОВА.

По данным спасателей, все пожары, которые возникли из-за российского обстрела, спасатели ликвидировали.

"Ситуация под контролем, угроз для населения нет", – подчеркнул чиновник.

Что предшествовало

Утром 17 июля Черкасщину атаковали российские ударные дроны. В ОВА подтвердили попадание в объект инфраструктуры в Каневской громаде. Легкие травмы в результате российского удара получил один человек.

В то же время местные жители заявляли, якобы РФ атаковала территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев призвали не спешить выходить из укрытий сразу после отбоя тревоги. В частности, специалисты ГСЧС напомнили гражданам, как действовать после вражеской атаки.

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