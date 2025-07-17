Оккупанты нанесли удар по Черкасской области: говорят о прилете по ТЦК

Российские оккупационные войска утром в четверг, 17 июля, атаковали ударными беспилотниками Черкасскую область. Враг ударил по объекту инфраструктуры в Каневской громаде.

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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram. Местные жители отмечают, что войска государства-агрессора атаковали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Утром враг нанес удар по Каневской громаде, направив туда БПЛА. Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы", – написал глава ОВА.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июля российская террористическая армия устроила массированную атаку на город Днепр. В результате обстрелов в областном центре погиб один человек, еще 5 пострадали.

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