Оккупанты нанесли массированный удар по Одессе: есть повреждения гражданской инфраструктуры, горел знаменитый рынок Привоз. Фото и видео

Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки в ночь на 24 июля атаковала Одессу. Вследствие вражеского обстрела вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, также повреждена другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил областной военной администрации Олег Кипер. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали кадры разрушений и ликвидации возгорания.

Последствия вражеской атаки

"Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров", – написал чиновник около трех ночи.

По состоянию на данный момент было известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Кроме этого, повреждения получили памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

"Информация о пострадавших уточняется. Все уполномоченные службы начали ликвидацию последствий российской атаки", – добавил Кипер.

Мэр города Геннадий Труханов опубликовал фото с известного всему миру Приморского бульвара после вражеской атаки.

Что предшествовало

В ночь на 19 июля Россия тоже устроила массированную дроновую атаку на Одессу: вражеские БПЛА били по гражданской инфраструктуре, из-за чего вспыхнула многоэтажка, были повреждены до десяти многоквартирных домов, медлаборатория, магазины, салон красоты, заведения питания. В результате вражеских ударов погиб человек, еще по меньшей мере шестеро пострадали.

Ночью 22 июля страна-агрессор снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В областном центре была повреждена инфраструктура: жилые дома, админздание, спортивный зал. На местах поражений вспыхнули пожары – сгорел ряд автомобилей. Из-за действий агрессора пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Одессы рассказали о последствиях одной из атак дронов РФ на город. Они указали, какие повреждения получило их имущество, при этом подчеркнули: самое важное, что все живы.

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