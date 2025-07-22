Обломки везде и сгоревшие авто: появились новые кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ очевидцев. Видео

В ночь на 22 июля Россия ударила по Одессе ударными дронами, из-за атаки в городе повреждено немало объектов инфраструктуры. В сети появились новые кадры последствий обстрела и рассказы очевидцев.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода" и"Думская". На видео можно видеть сгоревшие машины, обломки и изуродованные дома людей.

Детали

Владелец разрушенного спортзала отметил: главное, что все живы и здоровы.

"Слава Богу, что никто не пострадал. Все. Здесь у нас жил кот с момента открытия, его вынесли. С ним все хорошо. Люди все живы, охранник не пострадал это самое главное", – отметил он.

Мужчине обидно за здание спортзала, но по его словам все планируют восстановить.

"Очень обидно конечно. Все будем восстанавливать", – добавил он.

Другой очевидец, местный житель, рассказал, что его машина сильно пострадала, ведь рядом произошел прилет.

"Ночью была тревога, спустились (в укрытие. – Ред.), потом позвонила знакомая, сказала, что прилетело в "Копейку", а я знал что там припаркован мой автомобиль. Когда пожарные потушили, увидел, что автомобиль пострадал. Если расценивать по страховой, то это списание автомобиля".

По информации ГСЧС, в результате российской атаки начался пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

Известно об одном пострадавшем. Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-террорист осуществила массированную атаку по Украине. Враг в целом применил 450 средств воздушного нападения. Из них 224 средства сбили защитники неба. Было подтверждено попадание 23 БПЛА в трех локациях.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 19 июля оккупанты тоже били ударными дронами по гражданской инфраструктуре Одессы: погиб один человек и еще шесть человек пострадали. В городе вспыхнула жилая многоэтажка, подверглись разрушениям другие многоквартирные дома и объекты инфраструктуры.

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