Россия атаковала Украину 450 дронами и ракетами: обезврежено 224 цели, есть попадания в трех локациях

Силы обороны Украины в ночь на 21 июля сбили 200 дронов различных типов, а также большинство ракет, которыми Россия массированно атаковала наши города. В то же время в результате действий агрессора, который применил 450 средств воздушного нападения, зафиксированы несколько попаданий.

Видео дня

Эта атака началась с 21:00 прошлых суток и продолжается по состоянию на сейчас, ведь в воздушное пространство страны заходят новые группы "Шахедов". Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Чем атаковала Россия

По данным военных, с прошлого вечера российские военные преступники запустили по Украине:

– 426 беспилотниками (ударными типа Shahed, имитаторами) из районов Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска;

– пятью аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

– четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);

– одной крылатой ракетой "Искандер-К" (район пусков – Миллерово, РФ);

– 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 понедельника противовоздушной обороной обезврежено 224 средства воздушного нападения врага. В частности, сбито 200 ударных дронов типа Shahed, а 203 дрона-имитатора не достигли целей – локально потеряны (вероятно, подавлены РЭБ).

"Большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные – подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала). Зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА в трех локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях", – сообщили в ВС.

Последствия атаки

Массированную атаку пережил в эти сутки Киев: зафиксированы повреждения и разрушения в семи районах столицы, погиб человек, еще семеро пострадали.

На Ивано-Франковщине в трех селах повреждена инфраструктура, пострадали четыре человека.

В Харькове зафиксировано по меньшей мере 11 попаданий. В результате удара зафиксированы повреждения на территориях двух предприятий, возник пожар. В жилом квартале выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены авто.

На Киевщине повреждены хозяйственные постройки и автомобиль в Вышгородском районе, а также частные дома, авто ля и складские помещения одного из предприятий в Фастовском районе.

На Хмельнитчине частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах в Каменец-Подольском районе.

На Ривненщине обезвредили одну воздушную цель, а в пределах Черкасщины уничтожили две российские ракеты, а также девять БПЛА.

Что предшествовало атаке

За два дня энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 37 населенных пунктах Киевской, Одесской и Донецкой областей, которые были обесточены из-за предыдущих атак РФ.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Россия существенно расширяет производственные мощности для массового применения ударных и имитационных беспилотников. По его словам, в будущем страна-агрессор планирует одновременно запускать 2000 дронов, что создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля Силы обороны обезвредили над Украиной 25 из 57 российских дронов. При этом РФ атаковала ударными беспилотниками Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!