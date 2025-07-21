Оккупанты в очередной раз массированно атакуют Харьков: в городе зафиксированы пожары

Российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате атаки в городе зафиксированы пожары.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Предварительно, оккупанты ударили дронами типа "Шахед" по Киевскому району Харькова. Детали устанавливаются.

"Четвертый вражеский удар зафиксировали также в Киевском районе города. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Будьте осторожны, в небе еще фиксируем вражеские беспилотники. Находитесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас на месте прилетов зафиксированы пожары.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в Харькове зафиксировано 11 прилетов.

"Один из них – возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе. Пока без пострадавших, но есть пожар неподалеку от здания. Последствия всех ударов по Харькову уточняются", – говорится в сообщении.

Терехов добавил, что в локации одного из "прилетов" – выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода.

"Относительно пострадавших – уточняем", – рассказал Терехов.

По информации Олега Синегубова, около 01:40 враг атаковал Киевский район дронами типа "Герань-2".

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте "прилетов" работают профильные службы", – добавил чиновник.

По состоянию на 2:35 Игорь Терехов сообщил, что еще одно из последствий атаки с воздуха на Харьков – пожар на гражданском предприятии. О пострадавших – информации пока нет.

По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью.

Напомним, что российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 20 июля обезвредили над Украиной в общей сложности 25 российских дронов. При этом Россия атаковала БПЛА Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

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