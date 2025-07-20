Над Украиной за ночь сбили 18 российских БПЛА, 32 дрона попали в десяти локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 20 июля обезвредили над Украиной в целом 25 российских дронов. В то же время Россия атаковала ударными беспилотниками Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

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Вражеская атаки продолжалась с 20:00 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, враг атаковал 57 БПЛА – ударными типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов из районов российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной сбито 18 беспилотников типа Shahed (и других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, семь БРЛА – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на шести локациях", – отметили в ВС.

Военные добавили, что российская воздушная атака продолжается – новая волна "Шахедов" направлялась с северо-восточного направления.

По меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район, а также враг нанес два удара из РСЗО. В результате атаки повреждены несколько частных домов, окна и фасад в многоэтажке, возникли пожары. Пострадал один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки в ночь на 19 июля защитники неба сбили 185 дронов, семь баллистических и семь крылатых ракет РФ; еще семь ракет и 129 БПЛА-имитаторов не достигли целей. Были зафиксированы попадания 35 средств воздушного нападения в 12, падение сбитых – на семи локациях.

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