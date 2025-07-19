Россия атаковала Украину 379 дронами и ракетами разных типов: силы ПВО сбили 208 целей

В ночь на 19 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 379 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 208 целей, еще часть – локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Массированную комбинированную атаку россияне начали с 19:30 18 июля. В течение ночи и утром они атаковали украинские города и села 379-ю средствами воздушного нападения, в частности:

344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. Среди них около 200 – дронов типа "Шахед";

типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. Среди них 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма)

(пуски из Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма) 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков – Миллерово);

(район пусков – Миллерово); 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как предварительно подсчитали в Воздушных силах, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

185 ударных БпЛА типа Shahed

типа Shahed 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23

Искандер-М/KN-23 7 крылатых ракет Искандер-К

Искандер-К 9 крылатых ракет Х-101.

Еще 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях, добавили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы составили примерную карту движения вражеских средств поражения этой ночью. Преимущественно удары были направлены на Павлоград, Одессу, Шостку, Житомир, Днепр и Полтаву.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ массированно ударила дронами по Одессе. В городе вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Также россияне накануне атаковали Сумы, три человека ранены. Дрон, который захватчики использовали для атаки на гражданских, был начинен шрапнелью.

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