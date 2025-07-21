Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 100 'Шахедов' одновременно

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 00:36 21 июля тревога была объявлена во всех регионах Украины. На Киевщине были слышны взрывы – по предварительным данным, из-за пусков россиянами "Кинжалов".

В то же время, как отмечали в ПС, вражеские "Шахеды" также фиксировались во многих регионах – на Сумщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Николаевщине, Кировоградщине. По данным канала monitor, в небе над Украиной более 100 беспилотников.

Ситуация по ударным БпЛА по состоянию на 00:30:

Харьковщина : БпЛА курсом на Харьков, Золочев, Новую Водолагу, Андреевку, Сахновщину

: БпЛА курсом на Харьков, Золочев, Новую Водолагу, Андреевку, Сахновщину Черниговщина : БпЛА курсом на Чернигов, Прилуки, Нежин, Мену, Десну

: БпЛА курсом на Чернигов, Прилуки, Нежин, Мену, Десну Киевщина : БпЛА курсом на Ставище, Иванков, Яготин

: БпЛА курсом на Ставище, Иванков, Яготин Сумщина : БпЛА курсом на Лебедин, Ромны, Конотоп

: БпЛА курсом на Лебедин, Ромны, Конотоп Днепропетровщина : БпЛА курсом на Божедаровку, Соленое, Чаплино

: БпЛА курсом на Божедаровку, Соленое, Чаплино Полтавщина : БпЛА в районе Решетиловка - Глобино. Курсом на Кобеляки, Семеновку, Чутово

: БпЛА в районе Решетиловка - Глобино. Курсом на Кобеляки, Семеновку, Чутово Николаевская область : мимо Николаева курсом на Снигиревку

: мимо Николаева курсом на Снигиревку Черкасская область : БпЛА курсом на Канев, Цветково, Каменку

: БпЛА курсом на Канев, Цветково, Каменку Житомирская область : БпЛА курсом на Белую Криницу, Радомышль

: БпЛА курсом на Белую Криницу, Радомышль Кировоградщина: БпЛА мимо Александровки в направлении Черкасской области.

На 01:30 дроны продолжали находиться в Киевской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой областях. ПВО работала в разных регионах, пытаясь уменьшить количество вражеских целей.

В 01:45 Воздушные силы заявили о направлении движения "Шахедов" на Харьков. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал о массированной атаке, и по состоянию на 02:00 писал о как минимум семи ударах по Киевскому району города. На местах прилетов вспыхнули пожары.

Также (по состоянию на 02:20) продолжалась атака БпЛА оккупантов по Киеву. ПС ВСУ просили жителей оставаться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 20 июля обезвредили над Украиной в целом 25 российских дронов. В то же время Россия атаковала БПЛА Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

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