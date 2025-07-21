Самая масштабная атака за время большой войны: враг ударил по Ивано-Франковщине ракетами и дронами, есть пострадавшие

Страна-агрессор РФ во время массированной атаки в ночь на 21 июля и утром направила ударные дроны и ракеты и по Ивано-Франковской области. В трех селах повреждена инфраструктура, в одном из них пострадали жители.

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Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, вражеских ударов было много.

Последствия атаки РФ

"В одном из сел громады есть выбитые окна. Есть пострадавшие. Предварительно, все живы. Легкие травмы", – сообщил чиновник.

Впоследствии городской голова подтвердил, что всего в трех селах громады зафиксированы повреждения инфраструктуры из-за комбинированного нападения РФ с применением ракет и "Шахедов". Он подчеркнул, что ударов было много.

"Уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей общины есть пострадавшие. Но в легком состоянии", – отметил Марцинкив.

Чиновник поблагодарил силы ПВО и всех, кто приобщен к обороне Ивано-Франковска. А также чрезвычайников, медиков, всех, кто оказывает помощь.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны это была самая масштабная атака РФ на Ивано-Франковщну.

Что предшествовало атаке на Прикарпатье

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", а под утро 21 июля также запустил крылатые ракеты и баллистику. Взрывы раздавались в ряде областей, под массированным ударом находился Киев.

Глава областной военной администрации Светлана Онищук предупредила о повышенной опасности для Прикарпатья, поскольку в воздушном пространстве еще находились вражеские БПЛА.

Около 05:50 воздушную тревогу из-за угрозы дронов на Прикарпатье отменили, но впоследствии объявили повторно – уже из-за ракетной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области в больнице умерла жительница села Нараевка Анна Косач, которая получила ранения в результате удара российских террористов 29 июня. Почти три недели медики боролись за жизнь женщины, но спасти не смогли.

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