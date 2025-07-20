Россия намерена запускать по Украине до 2000 дронов одновременно, – генерал-майор Бундесвера

Страна-агрессор Россия существенно расширяет производственные мощности для массового применения ударных и имитационных беспилотников в войне против Украины. В будущем она планирует одновременно запускать 2000 дронов, что создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

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Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг. Мнением генерал-майор поделился в подкасте Nachgefragt, который вышел 19 июля на YouTube-канале Бундесвера.

Он отметил, что для Украины есть большая необходимость в создании "разумных мер противодействия" российским воздушным атакам. Ведь, по его мнению, применение традиционных средств, в частности ракет для системы ПВО Patriot (одна ракета стоит €5 млн) является нелогичным против "Шахедов", стоимость которых составляет €30-50 тысяч.

По оценкам Фройдинга, Украине нужны недорогие средства борьбы с российскими беспилотниками стоимостью €2-4 тысячи, что позволит эффективно реагировать на массированные атаки.

Еще одним методом противодействия вражеским нападениям немецкий генерал-майор назвал удары по глубокому тылу России – по военным самолетам, авиабазам и оборонным заводам.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что Китай прекратил поставки комплектующих к беспилотникам в Украину и сейчас полностью сосредоточил свой экспорт в РФ.

"Ситуация такова, что Китай фактически экспортирует исключительно в Россию, тогда как Украина исключена из этого рынка", – подчеркнул Кристиан Фройдинг.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что перспективным направлением в Силах обороны считают применение для уничтожения "Шахедов" легкомоторной авиации, также развиваются дроны-перехватчики с эффективностью около 70%.

Как сообщал OBOZ.UA, с 24 февраля 2022 года украинская ПВО сбила около 27 000 вражеских целей, среди которых 25 000 дронов типа "Шахед" и почти 2500 ракет. Беспилотник иранского производства защитники неба впервые "приземлили" в октябре 2022-го.

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