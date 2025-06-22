Эффективность около 70%: в ВСУ заявили о новом подходе к перехвату БПЛА

Значительную часть российских "Шахедов", которые враг запускает на украинские города и села, сбивают мобильные огневые группы, их эффективность и сегодня составляет около 40%. В то же время в условиях, когда Украина вынуждена экономить зенитные ракеты, Силы обороны ищут новые средства противодействия дроновым атакам РФ.

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Перспективным направлением в Вооруженных силах считают применение для уничтожения "Шахедов" легкомоторной авиации, также развиваются дроны-перехватчики с эффективностью около 70%. Подробности раскрыл главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на встрече с представителями СМИ.

Главком отметил, что ключевым принципом в определении путей противодействия российским дроновым атакам для Украины является рациональность и целесообразность применения различных средств. Из-за недостатка зенитных управляемых ракет в свое время было начато применение мобильных огневых групп. И несмотря на модернизацию россиянами "Шахедов" и изменение тактики их применения, которые усложнили поражение ударных российских дронов из оружия, которым вооружены такие группы, они до сих пор играют серьезную роль в защите украинских городов и сел.

"Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА... Эффективность МВГ составляет до 40%. То есть на сегодняшний день они не потеряли свою актуальность", – подчеркнул Сырский.

В то же время главком сообщил, что Вооруженные силы развивают для противодействия российским "Шахедам" направление дронов-перехватчиков (зенитных дронов), эффективность которых составляет около 70%.

Еще одним перспективным с точки зрения Сырского направлением является применение для противодействия ударным дронам легкомоторной авиации.

"Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил роль в защите украинского неба армейской авиации. Она, заверил Сырский, "применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак".

"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", – подчеркнул главком.

Напомним, ранее Сырский рассказал о ходе украинских операций на территории РГ. Так, по его словам, сейчас ВСУ контролируют на Курщине 90 квадратных километров. Также главком объяснил, какие задачи смогли выполнить украинские воины, когда заходили на российскую территорию.

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