Сырский: ВСУ контролируют на Курщине 90 квадратных километров

Операция Сил обороны Украины в Глушковском районе Курской оласти оттянули российские силы с целого ряда направлений боевых действий на востоке и юге нашего государства. Речь идет об около 60 тысячах российских захватчиков, которые должны были пополнить потери подразделений агрессора на территории Украины в апреле этого года.

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Об этом во время общения с журналистами сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, сейчас в Глушковском районе ВСУ контролируют около 90 кв км.

Главком ВСУ рассказал, какое значение имела для ситуации на украинском фронте первая операция Сил обороны на Курщине.

"Вы помните, что в свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами – около 70 тысяч. Это дало нам возможность ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", – подчеркнул Сырский.

Второй раз сорвать планы агрессора украинские воины смогли весной 2025-го, активизировавшись в Глушковском районе.

"В апреле 2025 года российские части – а это, еще раз напоминаю, около 60 тысяч человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) – получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления. Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления. Одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление", – сказал главком ВСУ.

Сейчас, по его словам, в Глушковском районе против украинских воинов воюет российская группировка численностью около 10 тысяч человек. В целом же удалось не допустить активного вовлечения в бои на территории Украины значительно большего количества оккупантов.

"Российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основные бригады ВС России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении. Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратьевка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию Российской Федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", – очертил ситуацию Сырский.

Украинской группировкой на направлении руководит командующий Десантно-штурмовых войск, бригадный генерал Олег Апостол, который делает это, по словам главкома ВСУ, "достаточно удачно".

"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", – резюмировал Сырский.

Напомним, ранее Сырский назвал самую сильную сторону ударов ВСУ и пообещал наращивать масштабы и глубину этих ударов.

Также главком назвал вероятную цель оккупантов на лето. По его словам, сейчас на территории Украины находятся без малого 700 тысяч российских захватчиков.

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