'Будем наращивать масштабы и глубину!' Сырский назвал самую сильную сторону ударов ВСУ

Наиболее действенным оружием Украины для ударов по военным объектам на территории государства-агрессора России по состоянию на сейчас являются ударные дальнобойные дроны известные, как Deep Strike. Они имеют эффективность, которая в 15 раз превышает расходы.

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Об этом во время общения с журнаистами сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, беспилотники класса Deep Strike – одна из самых сильных сторон Украины в этой войне.

Удары по российской территории этим оружием действительно эффективны, это подтверждают и сами россияне, отметил генерал.

"Что у нас работает? DeepStrike. Наверное, это одна из самых сильных наших сторон, когда мы имеем эффективность, которая в 15 раз превышает наши затраты поражения. Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", – сказал он.

Сырский подчеркнул, что Украина будет увеличивать производство DeepStrike, и напомнил, что поражение этими дронами наносится исключительно по военным объектам российских оккупационных войск.

"Конечно, мы будем продолжать (поражение по территории России по направлению DeepStrike. – Ред.). Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения – мы воюем и уничтожаем сугубо военные объекты", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что Deep Strike – это класс ударных дронов, которые способны работать на расстоянии в сотни километров. К категории Deep Strike в Украине относят дальнобойные ударные беспилотники "Лютый" и "Бобер", а также ракетные дроны "Пекло" и "Паляница".

Кроме этого, Силы обороны используют ряд засекреченных средств поражения на большое расстояние. Эти беспилотники активно используются для поражения критически важных объектов на территории Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сырского, Россия уже стянула территорию Украины 695 тыс. военных. Вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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