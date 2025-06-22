Россия стянула на территорию Украины 695 тыс. военных: Сырский назвал вероятную цель оккупантов на лето

По состоянию на 21 июня страна-террорист уже стянула территорию Украины 695 тыс. военных. Сейчас вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами. Также, по его словам, одной из основных целей врага, является создание "буферной зоны" на территории Харьковской и Сумской областей.

"К сожалению, несмотря на значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике, противник не отказывается от продолжения наступательных действий", – отмечает Сырский.

Оперативная ситуация в районах боевых действий

– В целом оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает широкомасштабную вооруженную агрессию, не отказываясь от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства;

– По состоянию на середину июня Силы обороны ведут активные боевые действия на участках фронта общей протяженностью около 1 200 км;

– Имеющиеся у противника силы и средства позволяют ему продолжить наступательные (штурмовые) действия, сосредоточивать свои основные усилия одновременно на нескольких направлениях;

– На Северослобожанском направлении противник ведет штурмовые действия. Он сосредоточивает усилия на захвате Юнаковки и улучшении тактического положения в районах Андреевки и Алексеевки;

– В то же время Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратьевка - Юнаковка;

- На Востоке Украины противник пытается продвигаться практически по всей линии соприкосновения. Наиболее интенсивные штурмовые действия ведет на Лиманском и Добропольском, а также на Покровском и Новопавловском направлениях, в частности с целью выхода на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. В частности, для достижения, в том числе, демонстрационных и пропагандистских целей;

– На прошлой неделе отдельные штурмовые группы россиян приближались к админгранице с Днепропетровщиной, но были разбиты и отброшены назад;

– Одновременно с этим ВС РФ пытаются вытеснить подразделения Сил обороны с территории Курской и Белгородской областей. Если бы не активные действия подразделений ВС Украины в Глушковском районе Курской области, россияне получили бы возможность перебросить значительную группировку с Курского направления на Донецкую область.

Впрочем, генерал Сырский отмечает, что Силы обороны продолжают сдерживать противника на всех оперативных направлениях, наносить ему огневое поражение, как на временно оккупированной территории Украины, так и на территории Российской Федерации.

"При благоприятных условиях - проводят наступательные действия с целью восстановления утраченного положения. Мы не должны сидеть в глухой обороне. Сочетаем оборонительные и активные наступательные действия, для чего развивается и масштабируется перспективное направление отдельных штурмовых подразделений", – резюмировал свой доклад Сырский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия ежедневно осуществляет по две сотни попыток наступления по всей линии фронта. При этом глава государства отметил, что в Сумской области захватчики столкнулись с проблемами.

Напомним, российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодня захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться тремя осями наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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