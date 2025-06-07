Что происходит на Сумщине и какова следующая цель врага: анализ DeepState

Российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодняшний день захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

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В связи с этим существует угроза ударов FPV-дронами по городу. Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

По данным аналитиков, враг уже оккупировал Кондратовку и Алексеевку. Враг занял эти населённые пункты полностью, накапливает там пехоту и продолжает свои попытки двигаться в глубину территории.

Следующей целью россиян может стать поселок Хотинь, который они хотят оккупировать и закрепиться. После этого враг может предпринять попытки ворваться в Малую Корчаковку. При чем аналитики предупреждают, что уже сейчас в этом районе врагу удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них со стороны украинских войск.

Кроме того, сложная обстановка сохраняется на отрезке Новониколаевка – Варачине – Яблоновка – Юнаковка. Враг подобрался вплотную к этим населенным пунктам и пытается их занять полностью и закрепиться. Аналитики обратили отдельное внимание на район Локни, где противник пытается продвигаться восточнее села и закрепляться в направлении Садков. В DeepState подчеркнули, что, если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет очень тяжело.

Аналитики заявили, что враг использует в качестве основного ресурса преобладающее количество пехоты, которая просто не заканчивается. Для этого противник сконцентрировал значительные силы в данном районе после вытеснения подразделений украинских войск в Курской области.

"Огневой поддержкой служат разнообразные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на многих других участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", – говорится в аналитическом материале.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступательную операцию в Сумской области. Накануне врагу удалось продвинуться и закрепиться на нескольких участках. В целом враг оккупировал еще два населенных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы.

Ранее бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что некоторым категориям населения города Сумы следует подумать об эвакуации в более безопасные регионы.

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