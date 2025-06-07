У оккупантов новые продвижения на Сумщине – DeepState

Российская оккупационная армия продолжает наступательную операцию в Сумской области. Накануне врагу удалось продвинуться и закрепиться на нескольких участках.

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В целом враг оккупировал еще два населенных пункта. Об этом сообщает DeepStateUA.

По информации аналитиков, путинские войска оккупировали Кондратовку, расположенную приблизительно в 4 км от государственной границы. Также под контроль врага перешел поселок Алексеевка в 5 км от границы.

Кроме того, оккупанты имеют продвижение на других участках в Сумской области. В частности, путинские войска улучшили свои позиции возле населенных пунктов Беловоды, Локня и Садки.

Стоит отметить, что по состоянию на утром 7 июня в Сумской области враг оккупировал уже около 185 квадратных километров. Еще около 50 кв. км находятся в серой зоне.

Напомним, российские войска пытаются увеличить зону боевых действий в Сумской области. Для расширения своего плацдарма захватчики усиливают пехотные штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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