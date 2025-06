Россия стремится расширить плацдарм на Сумщине: в ГПСУ раскрыли тактику оккупантов

Российские войска пытаются увеличить зону боевых действий в Сумской области. Для расширения своего плацдарма захватчики усиливают пехотные штурмы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он рассказал о тактике врага.

Демченко отметил, что значительное количество обстрелов приходится на Сумскую область, где враг активно использует авиацию, в частности КАБы и неуправляемые ракеты. Эти огневые атаки предшествуют заходу малых штурмовых групп, что является привычной тактикой российской армии.

По словам представителя ГПСУ, ранее такую тактику фиксировали только на небольшом участке, в частности в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка.

"Но за последнее время видим, что враг пытается расширить эту зону, и теперь попытки захода этих групп пехоты отмечаются и в направлении Веселовки и Владимировки", – сообщил Демченко.

По его словам, сейчас враг на Сумском направлении не применяет технику, а только малые штурмовые группы пехоты, которые периодически пытаются прорываться на квадроциклах или мотоциклах, используя скорость для глубокого продвижения на территорию Украины.

"И к сожалению видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм. Несмотря на то, что противник несет большие потери, ежедневно это десятки убитыми и ранеными, он не учитывает свои потери. И продолжает направлять солдат к нашей границе, чтобы попытаться перебросить зону боев на территорию нашей страны", – рассказал Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы. Однако, несмотря на усилия агрессора и вероятность возобновления активных боев в регионе, российские войска вряд ли смогут захватить облцентр, отметили в ISW.

