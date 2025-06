Россия активизирует усилия по расширению линии фронта на Сумщине: в ISW назвали основные направления. Карта

Оккупационные силы РФ, по-видимому, активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления к северу и северо-востоку от города Сумы.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики продолжают оценивать, что, несмотря на усилия агрессора и вероятность возобновления активных боев в регионе, российские войска вряд ли смогут захватить облцентр.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 2 июня, подразделения армии РФ недавно продвинулись к северу от Андреевки (к северу от Сум) и к северо-востоку от Яблоновки (к северо-востоку от города). Российские силы активизировали наземные атаки в сторону Андреевки, Юнаковки и Мирополья.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что на Сумском направлении подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии и 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) ведут бои на линии Константиновка – Кондратовка и вдоль линии Владимировка – Алексеевка (все к северу от Сум). Кроме того, подразделения 104-го, 234-го и 237-го воздушно-десантных полков (все из российской 76-й дивизии ВС РФ) действуют вдоль линии Локня – Юнаковка и западнее Локни (к северо-востоку от Сум).

Ранее Машовец сообщал, что российские войска перебросили подразделения 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады с Лиманского направления и из-под Часова Яра соответственно, чтобы усилить свою группировку на севере Сумщины.

В ISW отметили, что российские официальные лица давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и недавно активизировали усилия по созданию информационных условий для оправдания возобновления наступательных операций в направлении Сум.

Поэтому предполагается, что войска РФ пытаются продвинуться к линии Хотин – Храповщина (к югу-юго-востоку от Андреевки и Юнаковки) примерно в 12-15 км от Сум, что поместит город в зону действия ствольной артиллерии оккупантов.

По мнению аналитиков, российские войска, вероятно, намерены использовать усиленные удары беспилотников и артиллерии по городу для поддержки дальнейшего продвижения в направлении него и, очевидно, стремятся провести наступательную операцию по захвату облцентра в будущем.

"Но ISW продолжает оценивать, что российские войска вряд ли смогут захватить Сумы в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года российские войска не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 000 человек", – подчеркнули военные эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГПСУ, войска РФ перемещают свою технику на Курщине и сосредотачивают артиллерийские средства, а также позиции для запусков БПЛА неподалеку от границы с Сумской областью. Ситуация на приграничье Сумщины непростая, враг продолжает давить и пытается расширить территорию захода малых штурмовых групп.

