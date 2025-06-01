РФ перемещает технику на Курщине: в ГПСУ прояснили ситуацию

Войска Российской Федерации активизировались в Курской области. Они перемещают свою технику и сосредотачивают артиллерийские средства, а также позиции для запусков БПЛА недалеко от границы с Украиной.

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Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. В эфире новостного телемарафона он отметил, что ситуация в приграничье Сумской области непростая, враг продолжает давить и пытается расширить территорию захода малых штурмовых групп.

Наиболее интенсивные штурмы идут в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Оккупанты также пытаются продвигаться к Веселовке и Владимировке.

Тяжелую бронированную технику там противник пока не применяет, но пехота иногда пользуется мотоциклами и квадроциклами.

Что касается российских позиций и оружия на Курщине, то задача украинских воинов – разоблачать их, применяя разведдроны, "чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", указал спикер Государственной пограничной службы.

Контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских защитников в борьбе с воздушной угрозой и проникновением диверсионно-разведывательных групп, добавил Демченко.

Как писал OBOZ.UA, 29 мая председатель Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что страна-агрессор не оставляет намерений захватить еще больше украинских территорий. На Сумском направлении ВС РФ пытаются наступать и закрепиться.

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