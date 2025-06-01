Ситуация непростая: пограничники рассказали о штурмах РФ в Сумской области

Российская террористическая армия продолжает штурмовые действия на территории Сумской области. Захватчики используют пехотные группы, чтобы приблизиться к позициям украинских войск и попытаться продавить оборону.

Видео дня

Самая сложная ситуация сохраняется в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской громад. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в целом ситуация в Сумской области непростая, потому что враг продолжает давить и пытается продвинуться вглубь украинской территории. Демченко подчеркнул, что путинская армия применяет малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно на территории Украины.

"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", – рассказал Демченко.

Напомним, страна-агрессор РФ не оставляет намерений захватить еще больше украинских территорий. В частности, на Сумском направлении Россия пытается наступать и закрепиться.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!