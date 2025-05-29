'Противник пытается закрепиться': в ОВА рассказали, что происходит на Сумщине

Страна-агрессор не оставляет намерений захватить еще больше украинских территорий. В частности, на Сумском направлении Россия пытается наступать и закрепиться.

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Об этом рассказал председатель ОВА Олег Григоров. Он отметил, что сейчас жители региона обеспокоены из-за обострения ситуации с безопасностью. Но он ежедневно находится на связи с военными, силовыми структурами, спасателями и с громадами.

"Обязуюсь лично и оперативно информировать вас о ситуации с безопасностью, вызовах и угрозах", – добавил чиновник.

Григоров сообщил, что по состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.

Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй", – добавил Григоров.

Чиновник отметил, что Вооруженные силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам.

"Спасибо каждому защитнику и защитнице за их отвагу! Чтобы усилить защиту граждан и территорий, совместно с военными мы реализуем комплекс мер для эффективного противодействия врагу. Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение", – добавил он.

Кроме того, чиновник призвал жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. Он подчеркнул, что понимает, что это непростое решение, но жизнь – высшая ценность. По его информации, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.

"Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой. Спасибо волонтерам, ГСЧС, полиции и всем остальным, кто помогает людям выехать из опасных территорий. Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться враждебным информационным воздействиям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации", – резюмировал свое сообщение о ситуации в регионе Григоров.

Два дня назад глава ОВА сообщал, что ситуация на границе Сумской области остается тяжелой, но контролируемой. В регионе есть оккупированные населенные пункты. Их жители уже эвакуированы. Впрочем, боевые действия там продолжаются.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

Как сообщал OBOZ.UA, российские "военкоры" распространили фейк о якобы захвате Юнаковки. Силы обороны Украины категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они отметили, что населенный пункт остается под контролем Украины, а такие заявления – часть информационной войны агрессора.

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