'Хотя бы детей и пожилых людей' бывший спикер Генштаба Селезнев обратился к жителям Сум

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на Сумском направлении и постепенно приближается к областному центру. Сокращая расстояние до города, враг использует различные средства огневого поражения для террора мирного населения.

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В связи с этим некоторым категориям населения города Сумы следует подумать об эвакуации в более безопасные регионы. Об этом в интервью "Главреду" заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, в течение последней недели российские оккупанты активно продвигаются на Сумском направлении. Враг пытается выполнить приказ диктатора Владимира Путина о создании так называемой буферной зоны в приграничных районах.

Селезнев выразил надежду, что россияне дойдут до передовых оборонительных рубежей и не смогут продвигаться дальше. Однако уже сейчас можно констатировать, что ситуация для Сум очень сложная, ведь враг активно обстреливает город. В связи с этим Селезнев считает целесообразной эвакуацию некоторых категорий населения.

"Поэтому я советую жителям Сум – хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина", – заявил военный эксперт.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступательную операцию в Сумской области. Накануне врагу удалось продвинуться и закрепиться на нескольких участках. В целом враг оккупировал еще два населенных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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