'Это большая проблема для русских': Зеленский сказал, что действительно происходит на Сумщине и Харьковщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия ежедневно совершает по две сотни попыток наступления по всей линии фронта. При этом глава государства отметил, что в Сумской области захватчики столкнулись с проблемами.

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По словам президента, россияне хотят "продать" успех на Сумщине и Харьковщине. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 21 июня.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. При чем только на Харьковском и Сумском направлении оккупанты сосредоточили около 52 тыс. человек.

В то же время Зеленский связал попытки наступления россиян в Сумской области с угрозой дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов. Президент уверен, что, если оккупанты не будут "продавать" мнимый успех, президент США Дональд Трамп будет давить санкциями.

"Ситуация в Сумской области – это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и Харьковщине. Потому что, если успеха соответствующего нет, президент Трамп скорее будет давить на них санкциями", – объяснил Зеленский.

Также президент рассказал, что за прошедшую неделю враг продвинулся на 200 метров в сторону Сум, однако украинские военные на 200–400 метров оттолкнули врага. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что 23 % всех бомб и всех ударов по фронту приходятся на Сумское направление.

Напомним, российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодняшний день захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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