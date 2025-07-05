Уничтожено 25 'крыльев' разного типа: в ВСУ показали работу пилотов дронов-перехватчиков из 28 ОМБр. Видео

Украинские пилоты взвода перехватчиков БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили сразу 25 российских БПЛА разного типа. Среди них были как редкие "Куб-2" и Supercam, так и распространенные у врага Zala и "Ланцет". Причем всю эту ценную экзотику захватчиков наши защитники уничтожают обычными дешевыми FPV-дронами.

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Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Днем и ночью наши воины делают все возможное, чтобы противостоять российскому воздушному террору, отметили там.

"Также среди уничтоженных настоящие воздушные франкенштейны – "Молния-2" с противотанковой миной, которая держится на клейкой ленте. Выглядит смешно, но если эта ошибка природы долетит – будет беда. Поэтому мы сначала сбиваем, а потом улыбаемся", – отметили пилоты 28-й ОМБр.

Воины знают, что их работа ежедневно спасает десятки жизней.

"Тяжелые ночи, как сегодняшняя, в очередной раз доказывают, что гневными комментариями в соцсетях российский дрон не собьешь. А вот FPV-шкой можно. И хотя уровень пилотажа наших воинов кажется недостижимым, но каждый из наших мастеров тоже начинал с нуля", – рассказали наши воины.

28-я отдельная механизированная бригада им Рыцарей Зимнего Похода является штатной структурой Сухопутных войск в ОК "Юг". Почетное название – в честь рейдовых действий армии Украинской Народной Республики (в начале прошлого века) тылами Красной и Добровольческой армий под руководством Михаила Емельяновича-Павленко.

28 ОМБр на войне с 2014 года, в частности ее воины, совместно с другими подразделениями, успешно отражали атаки на Донецкий аэропорт.

В ноябре 2022 года бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсонщины. А уже с декабря того года 28 ОМБр начала выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов "Борисоглебск" в Воронежской области 5 июля. Там базируются вражеские истребители, включая новейший Су-30СМ. По данным Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами и самолеты, которые были в аэропорту.

О "хлопке" на аэродроме "Борисоглебск", пожар после которого зафиксировали спутники NASA, стало известно утром 5 июля. В то же время россияне жаловались на атаку дронов на еще один вражеский аэропорт – аэродром "Энгельс" в Саратовской области.

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