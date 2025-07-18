'Очень много именно ударных БПЛА': Игнат рассказал, сколько вражеских целей сбила ПВО с начала большой войны

С 24 февраля 2022 года украинская ПВО сбила ориентировочно 27 тыс. вражеских целей, среди которых 25 тыс. "Шахедов" и почти 2,5 тыс. ракет. Именно в октябре 2022 года наши защитники впервые "приземлили" дрон иранского производства.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что обобщенная статистика появится ближе ко Дню Воздушных сил, который в Украине отмечают 3 августа.

"Очень много уже враг запустил по нам именно ударных БПЛА типа "Шахед". Всего сейчас около 25 тыс. сбито именно "Шахедов" на территории нашего государства, с тех пор как они применяются. Октябрь 2022 года – первый "Шахед" был сбит", – отметил Игнат.

По его словам, сейчас агрессор имеет возможность масштабировать производство и увеличивать цифру. В дальнейшем информацию по сбитым целям обобщат.

"Я думаю, что мы обобщим эту информацию. Можно сказать, что тысячи крылатых ракет, около 2,5 тыс., если не ошибаюсь, это было только сбито противовоздушной обороной. Понятно, что баллистика – меньший процент. "Кинжалов" сбито из 160 – 48", – подчеркнул представитель ВС ВСУ.

Он также отметил, что для ракет "Кинжал" – это довольно высокий результат, особенно учитывая то, что этот тип вооружения россияне начали применять с мая 2023 года, и именно тогда была впервые успешно перехвачена одна из ракет.

Напомним, Россия в ночь на 18 июля запустила по Украине более 35 ударных и имитационных беспилотников. Защитники неба смогли сбить и подавить средствами РЭБ всего 17 БПЛА. Атака продолжалась с 21:30 минувших суток.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля страна-агрессор атаковала дронами Павлоградский район на Днепропетровщине. В результате удара погиб машинист электровоза, повреждения получило транспортное предприятие, есть пострадавшие.

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