Защитники неба сбили 11 дронов РФ, есть попадания в ряде локаций – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 18 июля запустила по Украине более 35 ударных и имитационных дронов. Защитники неба смогли сбить и подавить средствами РЭБ в целом 17 беспилотников.

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Вражеская атака продолжалась с 21:30 минувших суток. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что 35 ударных БПЛА типа Shahed и различных беспилотников-имитаторов россияне запустили из Миллерово и Приморско-Ахтарска. Из этого количества дронов 29 были именно "Шахеды".

Основным направлением вражеского удара стали прифронтовые территории на востоке страны.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, шесть дронов-имитаторов – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 18 БПЛА в пяти локациях, падение сбитых(обломки) на двух локациях", – сообщили в ВС.

Россия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровщины, убив мужчину. Повреждения получило транспортное предприятие, два человека пострадали. Кроме этого, под ударом вражеских БПЛА был Синельниковский район: возник пожар, уничтожены и повреждены транспортные средства. Над областью сбили три российских дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба во время российской атаки в ночь на 17 июля сбили 36 из 64 беспилотников, еще пять БПЛА были локально потеряны. При этом произошли попадания 23 дронов в пяти локациях.

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