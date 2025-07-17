Над Украиной сбили 36 российских дронов, 23 БПЛА попали в пяти локациях – Воздушные силы

Защитники украинского неба во время российской атаки в ночь на 17 июля сбили 36 из 64 вражеских беспилотников. Еще несколько целей были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и локально потеряны.

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В то же время зафиксированы попадания целей, что привело к повреждениям и жертвам. Об отражении этого нападения, которое длилось с 20:30 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор атаковал 64 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Из них 59 дронов – "Шахеды", а основным направлением вражеского удара была Днепропетровская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме этого, пять дронов-имитаторов – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 23 БПЛА в пяти локациях", – сообщили в ВС.

По информации Днепропетровской ОВА, ночью над областью уничтожили 22 российских БПЛА, при этом были и попадания. В Днепре в результате вражеской атаки погиб один человек, еще пять пострадали. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия. В Солонянской и Слобожанской громадах (Днепровский район) повреждены хозяйственная постройка и теплица.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля защитники неба обезвредили 343 из 400 дронов РФ. В результате вражеской атаки произошло попадание баллистической ракеты, а также 57 БПЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) – на двух локациях.

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