Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 400 БпЛА: силы ПВО сбили 198 "Шахедов, 145 дронов-имитаторов были обезврежены

В ночь на 16 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 401 средство воздушного нападения, среди них одна баллистическая ракета и 255 "Шахедов". Силы ПВО сбили 198 дронов, еще часть – локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку россияне начали около 20:00 накануне.

Для ударов по Украине враг применил запущенную из временно оккупированного Крыма баллистическую ракету Искандер-М, а также 400 дронов различных типов, в том числе до 255 "Шахедов", которые запускались из российских Шаталово, Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда на Крымском полуострове.

Основными направлениями ударов врага на этот раз стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Еще 145 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В Черкасской области в течение ночи силы ПВО обезвредили 14 российских дронов. Люди в результате атаки не пострадали. А вот разрушений избежать не удалось.

Как рассказал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, в Уманском районе в нескольких селах взрывной волной и обломками дронов повреждены с десяток домов, линия электропередач, а также имущество фермерского хозяйства.

"Имели незначительные возгорания пшеницы на нескольких полях. Пожары оперативно ликвидированы. Как и в Звенигородском районе, где горел камыш. Обследование территории продолжается", – отметил Табурец.

Без пострадавших и жертв прошла и ночная атака врага на Кировоградщину: на регион россияне направили десятки ударных дронов, часть из них сбили силы ПВО.

"Однако обломки одного из сбитых дронов приземлились на территории частного домовладения в Добровеличковской громаде. Повреждены окна в доме. Комиссия на месте, были и возгорания в полях, но огонь оперативно ликвидировали", – отметил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Напомним, под утро 16 июля оккупанты ударили по Виннице. В облцентре зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, в частности врагу удалось поразить предприятие. По состоянию на 8 часов утра было известно о по меньшей мере 8 пострадавших.

До того ночью россияне ударили ракетой и десятками БПЛА по Кривому Рогу. Ранения получил парень 17 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе вспыхнули пожары.

Также в конце суток 15 июля стало известно, что в Харькове прогремело 17 взрывов. В городе сообщили о попадании в предприятие: вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

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