Оккупанты ударили по Виннице, есть прилеты по объектам гражданской инфраструктуры: пострадали четыре человека

В ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу. Надранок в городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты в объекты гражданской инфраструктуры.

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Пострадали по меньшей мере четыре человека. Об атаке и ее последствиях рассказали в Винницком городском совете и Винницкой областной военной администрации.

О взрывах в облцентре Винницкий городской совет сообщил в 03:49.

"Уважаемые винничане, враг осуществляет массированную воздушную атаку по всей стране. В Виннице слышны взрывы. Позаботьтесь о собственной безопасности. Если во время воздушной тревоги двери в укрытие вашего дома закрыты, звоните на 102", – обратились в горсовете к жителям города.

С призывом к горожанам оставаться в укрытиях до завершения тревоги и атаки на город обращалась и первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

А около 04:30 она сообщила, что в облцентре зафиксированы прилеты.

"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы. В настоящее время есть информация о 4 пострадавших", – написала Заболотная.

Воздушная тревога в Винницкой области этой ночью была объявлена в 01:27, об отбое известили в 04:14.

Напомним, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Кроме того, в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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