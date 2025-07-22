Оккупанты атаковали Одессу ударными дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры. Фото и видео

Страна-агрессор Россия ночью 22 июля массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. В областном центре повреждена инфраструктура, вспыхнули пожары.

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Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Детали атаки РФ на Одессу

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна", – написал чиновник около трех часов ночи.

По его словам, в то время информация о пострадавших уточнялась. Над ликвидацией последствий работали все соответствующие службы.

Мэр города Геннадий Труханов уточнил, что часть вражеских дронов летела непосредственно на Одессу.

В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. А возгорание административного здания зафиксировано в другой части города.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку, в основном нацеливаясь на Харьков, Киев и западные области Украины. Враг в целом применил 450 средств воздушного нападения. Из них защитники неба сбили 224 средства (200 ударных дронов типа Shahed, остальные – ракеты). Еще 203 беспилотника были подавлены РЭБ/локационно потеряны, часть ракет тоже не достигла целей. Было подтверждено попадание 23 БПЛА в трех локациях.

Отчитываясь об отражении нападения, в Воздушных силах ВСУ еще в 09:30 предупредили, что вражеская атака продолжалась. На то время новая группа российских БПЛА зашла в воздушное пространство страны с севера. Граждан призвали соблюдать меры безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июля Россия тоже била "Шахедами" по гражданской инфраструктуре Одессы: погиб один человек и еще шестеро жителей пострадали. В городе вспыхнула жилая многоэтажка, подверглись разрушениям другие многоквартирные дома, а также медлаборатория, магазины, салон красоты, заведения питания.

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