Россия ночью атаковала Украину 71 дроном: силы ПВО уничтожили 27 БпЛА, еще 18 не достигли целей

В ночь на 23 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 71 средство воздушного нападения. Силы ПВО сбили 27 целей, до двух десятков – локационно потеряны.

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Удар враг направил на Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области: есть попадания. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Детали ночной атаки РФ

Очередная ночь воздушного террора началась с запуска россиянами первых дронов около 20:00 накануне.

В течение ночи враг атаковал 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БПЛА – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Целей, к сожалению, достигли 26 вражеских дронов: зафиксированы попадания в 14 локациях. Еще в пяти местах упали обломки сбитых дронов.

Что предшествовало

Напомним, накануне россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки погибла женщина, в городе и области перебои в подаче электроэнергии.

Также оккупанты ударили ударными БпЛА по Одессе: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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