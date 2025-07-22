Россияне атаковали дронами Сумы: погибла женщина, в городе и области перебои в подаче электроэнергии. Фото

Во вторник, 22 июля, российские террористы во второй раз атаковали Сумы. Очередной удар дронами убил 60-летнюю женщину и ранил по меньшей мере трех человек, а также нанес повреждения жилым домам, административным и нежилым зданиям, транспортным средствам.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. По его словам, последствия повторной атаки на город еще уточняются.

Как пишет глава ОГА, российские захватчики атаковали объект социальной сферы около 15:00. По состоянию на сейчас фиксируются повреждения зданий и автомобилей.

"Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается помощь", – сообщил Григоров.

Также по данным руководителя Сумской ОГА, количество пострадавших в результате предыдущего удара возросло до четырех.

Впоследствии правоохранители уточнили, что в результате российской атаки погибла женщина и еще три человека получили ранения. По данным полиции, погибшей 72 года.

"Предварительно, в результате обстрела повреждены административные здания, школа, больница, многоквартирные дома, частные жилые дома и транспортные средства", – говорится в сообщении полиции.

Из-за вражеской атаки захватнической российской армии на Сумщине есть перебои с энергоснабжением. Так, без света остались жители части Сум, а также Сумского и Роменского районов. Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго".

"Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", – отметили энергетики.

Напомним, что перед этим враг атаковал Сумы беспилотниками около 13 часов, в результате чего есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, вылетели окна в учебном и медицинском учреждениях.

Детская площадка и окна многоэтажек также повреждены после попаданий вражеских ударных дронов.

В ГСЧС сообщили, что их сотрудники работают на местах попаданий. Гражданам оказывается вся необходимая помощь.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, административные и нежилые здания, а также транспортные средства", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 21 июля, российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому району Сум. В результате атаки в городе повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок. В целом ранения получили 24 человека.

В пятницу, 18 июля, войска страны-агрессора России ударили по Сумах дронами. В результате атаки три человека получили ранения, в домах сумчан исчез свет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!