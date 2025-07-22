Россияне нанесли удар по Сумах: повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок. Видео

Страна-террорист РФ продолжает атаковать Украину, ее гражданские города и жителей. В понедельник, 21 июля, россияне в очередной раз нанесли удар по Сумах.

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Об этом сообщили местные власти. В настоящее время известно, что в городе повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок.

"В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов", – говорится в сообщении.

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь. Впрочем, после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы – пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Предварительно, два взрыва, которые вы только что слышали. Это было попадание КАБов по одному из районов нашего города. Предварительно: погибших нет. Поврежден многоквартирный жилой дом. Выбиты окна, разрушены балконы. На месте работают все необходимые службы", – сообщил глава ОВА Сергей Кривошеенко.

Детали атаки

Глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщил, куда обращаться пострадавшим от атаки россиян.

"Вниманию сумчан, пострадавших в результате вражеской атаки в Ковпаковском районе. С 8:00 на месте будет развернут Штаб по ликвидации последствий. Будут работать благотворители и службы по выдаче материалов для ликвидации последствий атаки", – говорится в сообщении.

Относительно ночлега для тех, у кого пострадали дома

Можно обратиться в 7-ю школу, 22-ю школу и 23-й садик. Там есть места для ночлега в простейших укрытиях.

Также дополнительно развернуты 100 мест в Транзитном центре ОО "Плуритон" по ул. Сумской теробороны, 7. Телефон: 0958916219. С полуночи в детском саду № 22 работают представители Сумской МВА и горсовета, которые будут консультировать по насущным вопросам

Штаб по ликвидации будет развернут в этом же месте с 8:00 22 июля.

Накануне российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате атаки в городе были зафиксированы пожары.

Напомним, что войска страны-агрессора России в пятницу, 18 июля, ударили по Сумах дронами. В результате атаки три человека получили ранения, в домах сумчан исчез свет.

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", а под утро 21 июля также запустил крылатые ракеты и баллистику. Взрывы раздавались в ряде областей, под массированным ударом находился Киев.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук несколько раз предупреждала о повышенной опасности для Прикарпатья, поскольку в воздушном пространстве еще находились вражеские БПЛА.

Около 05:50 воздушную тревогу из-за угрозы дронов на Прикарпатье отменили, но впоследствии объявили повторно – уже из-за ракетной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области в больнице умерла жительница села Нараевка Анна Косач, которая получила ранения в результате удара российских террористов 29 июня. Почти три недели медики боролись за жизнь женщины, но спасти не смогли.

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